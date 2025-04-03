Ирина Винер поздравила Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с праздником Новруз

Герой Труда Российской Федерации, председатель комиссии Общественной палаты России по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Ирина Винер направила Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю праздника Новруз, Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемая Первый вице-президент!

Сердечно поздравляю Вас с великим праздником Навруз! Этот день символизирует пробуждение природы и укрепление связей между людьми в стремлении к миру, единству и процветанию. Этот светлый праздник, наполненный традициями и глубоким смыслом, напоминает нам о важности взаимопонимания, уважения и поддержки друг друга, что особенно актуально в современном мире. Навруз, как символ обновления, возрождения и начала нового жизненного цикла, имеет древние корни и является неотъемлемой частью культурного наследия.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей важной государственной деятельности на благо Азербайджанской Республики. Пусть Навруз принесет в Ваш дом радость, тепло и благополучие!" - говорится в письме.