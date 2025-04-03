Ирина Винер поздравила Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с праздником Рамазан

Герой Труда Российской Федерации, председатель комиссии Общественной палаты России по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Ирина Винер направила Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемая Первый вице-президент!

Сердечно поздравляю Вас с великим праздником Ураза-Байрам! Этот значимый для мусульман день знаменует окончание священного месяца Рамадан и является одним из самых почитаемых праздников в исламском мире. Он олицетворяет стремление людей к нравственному самосовершенствованию, милосердию и состраданию.

Ураза-Байрам объединяет людей, способствуя взаимопониманию и сотрудничеству между различными этническими и конфессиональными группами. Важно помнить о значении этого праздника в укреплении межнационального согласия и уважения к культурному многообразию, что Вы активно поддерживаете в своей государственной и общественной деятельности.

Ваша работа по развитию спорта, улучшению качества жизни граждан и укреплению стабильности вызывает глубокое уважение и восхищение. Вы являетесь примером лидерства и преданности своему делу, что, безусловно, способствует процветанию и развитию Азербайджанской Республики.

В этот светлый праздник желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в Вашей важной государственной деятельности. Пусть Ураза-Байрам принесет мир и согласие в Ваш дом!" - говорится в письме.