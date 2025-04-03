https://news.day.az/sport/1741827.html Два азербайджанских шахматиста примут участие в Гимназиаде Два азербайджанских шахматиста примут участие во Всемирных школьных спортивных играх (Гимназиада), которые пройдут в сербском городе Златибор. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в Федерации шахмат Азербайджана, в соревнованиях по рапиду и блицу будут бороться Пашам Ализаде и Марьям Агавердиева.
Два азербайджанских шахматиста примут участие в Гимназиаде
Два азербайджанских шахматиста примут участие во Всемирных школьных спортивных играх (Гимназиада), которые пройдут в сербском городе Златибор.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в Федерации шахмат Азербайджана, в соревнованиях по рапиду и блицу будут бороться Пашам Ализаде и Марьям Агавердиева.
Шахматисты отправятся в поездку под руководством тренера Ниджата Мамедова.
Отметим, что соревнования по рапиду пройдут 6-8 апреля, а по блицу - 10 апреля.
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