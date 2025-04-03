Два азербайджанских шахматиста примут участие в Гимназиаде

Два азербайджанских шахматиста примут участие во Всемирных школьных спортивных играх (Гимназиада), которые пройдут в сербском городе Златибор.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в Федерации шахмат Азербайджана, в соревнованиях по рапиду и блицу будут бороться Пашам Ализаде и Марьям Агавердиева.

Шахматисты отправятся в поездку под руководством тренера Ниджата Мамедова.

Отметим, что соревнования по рапиду пройдут 6-8 апреля, а по блицу - 10 апреля.