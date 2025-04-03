Посол Азербайджана в Ватикане награжден рыцарским орденом Пия

Посол Азербайджана при Святом Престоле Ильгар Мухтаров удостоен Большого креста Папского рыцарского ордена Пия (Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Piano).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на церемонии, посвященной этому событию, ордена были вручены также послам Японии, Испании, Австрии, Франции и других стран при Святом Престоле. Орден Ильгару Мухтарову вручил заместитель государственного секретаря Святого Престола Эдгар Пенья Парра.

Отметим, что учрежденный в 1847 году Папой Пием IX орден, а именно его высшая степень - Большой крест - обычно вручается лицам, не являющимся представителями духовенства, но отличившимся в укреплении связей с Католической церковью.

Также в связи с годовщиной избрания Папы представители дипломатических миссий, аккредитованных при Святом Престоле, награждаются этим орденом различной степени.