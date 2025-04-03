https://news.day.az/hitech/1741826.html Amazon выведет на орбиту 27 спутников Kuiper Компания United Launch Alliance (ULA) планирует 9 апреля запустить первые 27 из более чем 3200 спутников системы Kuiper. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание SpaceNews. Ракета Atlas V с 27 космическими аппаратами стартует с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в рамках миссии под названием KA-01 (Kuiper Atlas 1).
Amazon выведет на орбиту 27 спутников Kuiper
Компания United Launch Alliance (ULA) планирует 9 апреля запустить первые 27 из более чем 3200 спутников системы Kuiper.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание SpaceNews.
Ракета Atlas V с 27 космическими аппаратами стартует с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в рамках миссии под названием KA-01 (Kuiper Atlas 1).
По данным Amazon, готовые к запуску спутники усовершенствованы по сравнению с двумя прототипами, запущенными ULA в 2023 году.
В частности, космические аппараты получили обновления радаров с фазированными антенными решетками, процессоров, солнечных батарей, двигательных установок и оптических межспутниковых каналов связи.
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