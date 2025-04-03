Amazon выведет на орбиту 27 спутников Kuiper

Компания United Launch Alliance (ULA) планирует 9 апреля запустить первые 27 из более чем 3200 спутников системы Kuiper.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание SpaceNews.

Ракета Atlas V с 27 космическими аппаратами стартует с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в рамках миссии под названием KA-01 (Kuiper Atlas 1).

По данным Amazon, готовые к запуску спутники усовершенствованы по сравнению с двумя прототипами, запущенными ULA в 2023 году.

В частности, космические аппараты получили обновления радаров с фазированными антенными решетками, процессоров, солнечных батарей, двигательных установок и оптических межспутниковых каналов связи.