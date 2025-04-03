https://news.day.az/society/1741905.html Приостановлена работа автосервиса в Хачмазе - ФОТО - ВИДЕО Государственная служба пожарного надзора МЧС приостановила работу автосервиса в Хачмазе из-за нарушений правил пожарной безопасности.
Приостановлена работа автосервиса в Хачмазе - ФОТО - ВИДЕО
Государственная служба пожарного надзора МЧС приостановила работу автосервиса в Хачмазе из-за нарушений правил пожарной безопасности.
Как передает Day.Az, ссылаясь на пресс-службу ведомства, в ходе проверки цеха по ремонту автомобилей КАМАЗ, принадлежащего Алмасову Кямилю Мехди оглу, были выявлены серьезные нарушения, представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.
В результате, было принято решение приостановить деятельность цеха, и копия данного решения была передана представителю предприятия.
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