Приостановлена работа автосервиса в Хачмазе

Государственная служба пожарного надзора МЧС приостановила работу автосервиса в Хачмазе из-за нарушений правил пожарной безопасности.

Как передает Day.Az, ссылаясь на пресс-службу ведомства, в ходе проверки цеха по ремонту автомобилей КАМАЗ, принадлежащего Алмасову Кямилю Мехди оглу, были выявлены серьезные нарушения, представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

В результате, было принято решение приостановить деятельность цеха, и копия данного решения была передана представителю предприятия.