Мощнейший торнадо в Арканзасе

В американском штате Арканзас бушует мощнейший торнадо. Об этом сообщает телеканал Fox Weather, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На представленных видеокадрах торнадо, обрывая линии электропередач, пересекает автомобильную дорогу.

Метеослужба США выпустила для нескольких городов штата предупреждения о возможном серьезном ущербе. В связи с этим жителям следует незамедлительно искать убежище в подвалах или внутренних комнатах на самых нижних этажах прочных зданий.