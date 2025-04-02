ВС Армении вновь обстреляли позиции Азербайджанской армии

2 апреля с 13:55 до 14:05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населённого пункта Истису района Кешишкенд, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.