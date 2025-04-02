https://news.day.az/politics/1741549.html ВС Армении вновь обстреляли позиции Азербайджанской армии 2 апреля с 13:55 до 14:05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населённого пункта Истису района Кешишкенд, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
ВС Армении вновь обстреляли позиции Азербайджанской армии
2 апреля с 13:55 до 14:05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населённого пункта Истису района Кешишкенд, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
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