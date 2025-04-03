На 10 улицах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;
2. Проспект Бабека, в направлении центра;
3. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
6. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
7. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
9. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
10. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января"
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