На 10 улицах Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

2. Проспект Бабека, в направлении центра;

3. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

6. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

7. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

10. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января"