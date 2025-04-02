https://news.day.az/world/1741614.html США готовятся нанести удары по ядерным объектам Ирана - СМИ США собираются уже в ближайшие недели нанести удары по ядерным объектам на территории Ирана. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Daily Mail, ссылаясь на израильских политиков и военных, предоставивших информацию на условиях анонимности. "Это уже давно следовало сделать.
США готовятся нанести удары по ядерным объектам Ирана - СМИ
США собираются уже в ближайшие недели нанести удары по ядерным объектам на территории Ирана.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Daily Mail, ссылаясь на израильских политиков и военных, предоставивших информацию на условиях анонимности.
"Это уже давно следовало сделать. Пора поставить точку", - заявил изданию высокопоставленный источник в правительстве Израиля
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