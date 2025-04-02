США готовятся нанести удары по ядерным объектам Ирана

США собираются уже в ближайшие недели нанести удары по ядерным объектам на территории Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Daily Mail, ссылаясь на израильских политиков и военных, предоставивших информацию на условиях анонимности.

"Это уже давно следовало сделать. Пора поставить точку", - заявил изданию высокопоставленный источник в правительстве Израиля