https://news.day.az/society/1741719.html На этих территориях временно не будет воды В некоторых районах города Нахчыван будет временно прекращена подача воды. Как сообщает Day.Az, в связи с аварией на магистральном водопроводе, обеспечивающем питьевой водой улицу Алигулу Гямкусар, районы Бабек, Элинджа, 6-й микрорайон, а также село Хаджиният, подача воды будет приостановлена.
На этих территориях временно не будет воды
В некоторых районах города Нахчыван будет временно прекращена подача воды.
Как сообщает Day.Az, в связи с аварией на магистральном водопроводе, обеспечивающем питьевой водой улицу Алигулу Гямкусар, районы Бабек, Элинджа, 6-й микрорайон, а также село Хаджиният, подача воды будет приостановлена.
Завершение работ запланировано на сегодняшний день.
После окончания ремонтных работ подача воды будет восстановлена в прежнем режиме.
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