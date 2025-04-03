На этих территориях временно не будет воды

В некоторых районах города Нахчыван будет временно прекращена подача воды.

Как сообщает Day.Az, в связи с аварией на магистральном водопроводе, обеспечивающем питьевой водой улицу Алигулу Гямкусар, районы Бабек, Элинджа, 6-й микрорайон, а также село Хаджиният, подача воды будет приостановлена.

Завершение работ запланировано на сегодняшний день.

После окончания ремонтных работ подача воды будет восстановлена в прежнем режиме.