Сильное землетрясение в Японии

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у южных берегов Японии, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (ЕССЦ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Очаг залегает на глубине 14 километров. Эпицентр зафиксирован в 54 километрах к юго-востоку от города Ничинан и в 76 километрах к юго-востоку от Мияконодзе. Подземные толчки начались приблизительно в 17:03 по московскому времени.

Ранее Японии предсказали "мегаземлетрясение". По расчетам властей, число жертв ожидаемого катаклизма может составить порядка 298 тысяч человек. В финансовом плане катастрофическое землетрясение может стоить бюджету Японии до 1,81 триллиона долларов.