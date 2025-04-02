Важное предупреждение в связи с нестабильной погодой

По данным Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни на территории Азербайджана ожидается неустойчивая погода с осадками. В ряде регионов прогнозируются проливные дожди, возможен град, а на горных реках вероятны кратковременные селевые потоки. Также синоптики предупреждают о грозах и сильных порывах ветра.

Как передает Day.Az, в связи с ухудшением погодных условий Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к гражданам с призывом соблюдать меры предосторожности.

"При сильном ветре необходимо держаться подальше от неустойчивых конструкций, временных сооружений, рекламных щитов, а также избегать нахождения вблизи линий электропередач и высоких деревьев. Важно учитывать, что ветер значительно осложняет тушение пожаров, поэтому следует проявлять особую осторожность при обращении с огнем.

Во время ливней и угрозы селя не рекомендуется находиться в потенциально опасных местах. Если возникла угроза схода селевого потока, необходимо как можно скорее подняться на возвышенность.

При грозе стоит отключить электроприборы от сети и воздержаться от использования телефонов, включая мобильные и стационарные аппараты. Оказавшись на улице, не следует приближаться к металлическим объектам, громоотводам, водостокам и антеннам. Для укрытия лучше выбирать низинные участки, а если гроза застала вас в автомобиле, необходимо остановиться, закрыть окна и дождаться улучшения погоды", - говорится в обращении.

Кроме того, МЧС предупреждает, что на фоне западного ветра и повышения температуры в горных районах возможен сход снежных лавин. В связи с этим гражданам рекомендуется избегать лавиноопасных зон, особенно крутых склонов.