Стала известна дата матча Азербайджан - Англия

Определилось расписание матчей первого отборочного этапа чемпионата Европы по пляжному футболу (EBSL).

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Сборная Азербайджана, выступающая в группе А лиги В, сыграет со сборными Литвы, Англии и Бельгии. Матчи этой группы пройдут 23-25 мая в Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария, Испания.

23 мая наша национальная сборная встретится с Англией, на следующий день - с Бельгией, а в последний игровой день - с Литвой. Первые два матча начнутся в 13:00 по бакинскому времени. Встреча, которая состоится 25-го мая, начнется в 14:15.