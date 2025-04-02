Бинали Йылдырым направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительно письмо по случаю праздника Новруз, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Поздравляю Вас с праздником Новруз, который является общей для тюркского мира ценностью, предвестником весны и очень важным наследием наших предков. Мы рады отметить этот праздник в прекрасные дни, отличающиеся духом братства.

Новруз - важный праздник, символизирующий наступление весны, обновление, изобилие и процветание, братство, это также возможность для укрепления нашей воли для построения своего будущего, черпая силы из нашего прошлого.

Я также поздравляю Вас с праздником Рамазан, который является символом духовной чистоты и солидарности, который мы празднуем вместе с Новрузом в этом году. Я надеюсь, что этот праздник принесет радость тюркскому миру и укрепит наши единство и солидарность.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья и успехов, выражаю глубокое уважение и желаю, чтобы праздники Новруз и Рамазан даровали всей планете мир, спокойствие и изобилие", - говорится в письме.