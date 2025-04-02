https://news.day.az/world/1741404.html В России произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 4.1 произошло в Хабаровском крае России, сообщает пресс-служба регионального отделения Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ 2 апреля. Как передает Day.Az, подземные толчки были зафиксированы на глубине 8 км, в 24 километрах северо-восточнее поселка Ванино.
В России произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4.1 произошло в Хабаровском крае России, сообщает пресс-служба регионального отделения Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ 2 апреля.
Как передает Day.Az, подземные толчки были зафиксированы на глубине 8 км, в 24 километрах северо-восточнее поселка Ванино.
Также колебания ощущались в Сахалинской области, в районе Углегорска.
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