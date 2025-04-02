В России произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4.1 произошло в Хабаровском крае России, сообщает пресс-служба регионального отделения Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ 2 апреля. 

Как передает Day.Az, подземные толчки были зафиксированы на глубине 8 км, в 24 километрах северо-восточнее поселка Ванино. 

Также колебания ощущались в Сахалинской области, в районе Углегорска.