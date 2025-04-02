Обнародовано количество лиц с синдромом аутизма, получающих помощь в Азербайджане

В настоящее время в нашей стране проживают 5 тыс. человек, имеющих инвалидность с синдромом аутизма. В реабилитационных центрах Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения лицам данной категории оказываются необходимые услуги.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью министерства.

В целях поддержки лиц с синдромом аутизма в соответствии с их потенциалом и возможностями для полноценной жизни, они посещают психолога, логопеда, эрготерапию, йогу, танцевальную терапию и т.д. для развития когнитивных, речевых и навыков самообслуживания, участвуют в реабилитационных услугах.

Эти люди также привлекаются агентством к услугам иппотерапии (так называемой "терапии с лошадьми"). Данная терапия, основанная на мировом опыте, применяется не только при расстройствах аутистического спектра, но и при синдроме Дауна, паралича, нарушениях речи и др. у детей, оказывает положительное влияние на их социально-психологическую и физиотерапевтическую реабилитацию.

В центрах лицам с синдромом аутизма помимо амбулаторных оказываются реабилитационные услуги в общинной, телереабилитационной и мобильной формах.