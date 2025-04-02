Восстановленное село Джоджуг Марджанлы

В ночь с 1 на 2 апреля 2016 года азербайджанские позиции и населенные пункты по всей линии фронта подвергались мощному артиллерийскому обстрелу со стороны ВС Армении. В целях пресечения армянской провокации, обеспечения безопасности гражданского населения командование ВС Азербайджана приняло решение о проведении неотложных ответных мер в направлениях Агдере-Тертер-Агдам и Ходжавенд-Физули. В ходе четырехдневных боев соединения ВС Азербайджана освободили высоты вокруг села Талыш, откуда могла исходить угроза для Геранбойского района и города Нафталан, а также населенный пункт Сейсулан, взяли под контроль стратегически важную высоту Лелетепе в направлении Физулинского района.

После взятия под контроль высоты Лелетепе село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района было восстановлено и реконструировано в рамках Государственной программы "Большое возвращение". На начальном этапе было построено 150 домов, вернулись в родной край 100 семей.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, наряду с вернувшимися туда бывшими вынужденными переселенцами, проживают занятые в реализации проектов, проводимых в этом регионе, работающие в возобновивших деятельность местных отделениях различных государственных органов, в целом около 40 тысяч человек.

Day.Az предлагает вниманию фоторепортаж из села Джоджуг Марджанлы.