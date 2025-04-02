Число жертв лесных пожаров в Южной Корее растет

Число погибших в результате сильнейших в истории Южной Кореи лесных пожаров на юго-востоке страны возросло до 31 человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Ренхап".

Министерство внутренних дел Республики Корея заявило, что один человек, получивший серьезные травмы в результате лесных пожаров в провинции Кенсан - Пукто, скончался. В результате общее число погибших достигло 31.

Еще восемь человек получили серьезные ранения, 36 - легкие травмы.

Ранее сообщалось о 28 погибших.

Лесные пожары повредили 4 тыс. 15 домов, 1 тыс. 914 сельскохозяйственных и животноводческих объектов, семь храмов и 986 других строений.

Примерно 48 тыс. гектаров лесов в 11 регионах выжжено, в результате чего 3 тыс. 307 человек были вынуждены покинуть свои дома.