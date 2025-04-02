Сенат США готовит пошлины в 500%

В Сенате США подготовили законопроект о новых санкциях против России за отказ Кремля от мирного соглашения с Украиной. Инициатива предполагает введение 500-процентной пошлины на товары из стран, покупающих российские нефть, газ, уран и другие ресурсы.

Как передает Day.Az, об этом пишет The Washington Times. Законопроект представили сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм и Демократической партии Ричард Блюменталь. При этом его соавторами стали 50 сенаторов - как республиканцев, так и демократов.

Помимо пошлин для стран, покупающих у России ресурсы, инициатива предусматривает санкции против лиц, поддерживающих российскую агрессию. Ограничения предлагается ввести в действие, если мирные переговоры будут сорваны, или если соглашение будет достигнуто, но его нарушит Россия.

"Эти санкции против России готовы и получат преимущественную поддержку обеих партий и двух палат, если они будут внесены на голосование в Сенат и Палату представителей", - говорится в совместном заявлении сенаторов.

Они выразили надежду, что президент Дональд Трамп и его команда завершат войну и обеспечат сохранение свободной и демократической Украины в 2025 году.

До этого Трамп заявил, что если ему не удастся договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о мире в Украине, то он введет пошлины от 25 до 50% на российскую нефть. Иностранные компании, которые покупают нефть у России, не смогут вести бизнес в США, отметил глава Белого дома. При этом Трамп отметил, что он "очень зол" и "взбешен" заявлениями Путина о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского и предложением ввести внешнее управление в стране.

На фоне затягивания Кремлем переговоров о прекращении огня в Украине в администрации президента США пришли к выводу, что заключить мирное соглашение в "ближайшие месяцы" не получится, говорили Reuters осведомленные источники. В связи с этим, по их словам, в Белом доме начали обсуждать, какие экономические и дипломатические меры могут заставить Россию пересмотреть свою позицию. При этом ни один из возможных сценариев мирного урегулирования в Белом доме уже не рассматривается как полностью реалистичный. Это усиливает опасения Вашингтона, что война, длящаяся уже больше трех лет, затянется еще на неопределенный срок, а Украине потребуется дополнительная военная и финансовая поддержка со стороны Запада, отметили собеседники Reuters.