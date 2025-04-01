Асаф Гаджиев поздравил Президента Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества Асаф Гаджиев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас с Новрузом, праздником, знаменующим пробуждение природы, олицетворяющим чистые намерения, желаю Вам успехов в деятельности, крепкого здоровья.

Принося новое дыхание природе, обществу, Новруз дарит радость каждой семье в нашей стране. Сегодня под Вашим руководством на освобожденных от оккупации землях страны ведутся масштабные восстановительные работы, наши соотечественники, некогда изгнанные с родных земель, возвращаются в родные края, для них создаются условия, отвечающие современным требованиям. Часто посещая наши освобожденные от оккупации регионы, Вы показываете, что Вашему превосходительству дорога каждая пядь земли Азербайджана, работы там ведутся под Вашим строгим контролем.

Уважаемый господин Президент, Ваша чрезвычайно важная политика, которую Вы проводите во имя целостности Азербайджана, опираясь на народ, поддерживается каждым гражданином нашей страны.

Желаю Вам больших успехов в высшей государственной деятельности, здоровья и семейного счастья", - говорится в письме.