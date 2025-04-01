В Литве обнаружено тело еще одного американского военного

Командование сухопутных сил США в Европе и Африке подтвердило смерть четвертого американского военного, пропавшего на прошлой неделе после учений в Литве.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению армии США, солдат, приписанный к первой бронетанковой бригадной боевой группе третьей пехотной дивизии, был обнаружен мертвым недалеко от полигона Пабраде.

25 марта стало известно об исчезновении американской гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) M88A2 Hercules с экипажем. В Минобороны Литвы сообщили, что БРЭМ и четверо солдат из третьей пехотной дивизии армии США пропали на полигоне в Пабраде, недалеко от границы с Белоруссией. По данным оборонного ведомства, они выполняли задание по буксировке обездвиженного тактического транспортного средства.

31 марта сообщалось, что трое пропавших военных погибли, а поиски еще одного продолжались. В этот день из болота на полигоне в Пабраде была поднята пропавшая БРЭМ M88 Hercules. По словам министра обороны Литвы Довиле Шакалене, буксировка бронемашины продолжалась четыре с половиной часа.