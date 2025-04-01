https://news.day.az/sport/1741232.html В Министерстве молодежи и спорта состоялась встреча с официальным представителем Международной федерации гимнастики - ФОТО Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с президентом комитета "Гимнастика для всех" Международной федерации гимнастики (FIG) Роджерио Валерио. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече состоялся обмен мнениями о развитии гимнастики, расширении международного сотрудничества и обмене опытом в этой области.
В Министерстве молодежи и спорта состоялась встреча с официальным представителем Международной федерации гимнастики - ФОТО
Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с президентом комитета "Гимнастика для всех" Международной федерации гимнастики (FIG) Роджерио Валерио.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече состоялся обмен мнениями о развитии гимнастики, расширении международного сотрудничества и обмене опытом в этой области.
Также были обсуждены перспективы укрепления контактов и расширения взаимодействия между Азербайджаном и комитетом FIG "Гимнастика для всех".
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