В Министерстве молодежи и спорта состоялась встреча с официальным представителем Международной федерации гимнастики

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с президентом комитета "Гимнастика для всех" Международной федерации гимнастики (FIG) Роджерио Валерио.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече состоялся обмен мнениями о развитии гимнастики, расширении международного сотрудничества и обмене опытом в этой области.

Также были обсуждены перспективы укрепления контактов и расширения взаимодействия между Азербайджаном и комитетом FIG "Гимнастика для всех".