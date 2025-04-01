Сергей Меликов направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Глава Республики Дагестан Российской Федерации Сергей Меликов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите искренние поздравления по случаю Новруза!

Испокон веков для миллионов людей в различных уголках планеты именно этот праздник символизирует наступление весны, знаменует пробуждение природы, возрождение к жизни, созидательную силу.

Вобравший в себя лучшие народные традиции гостеприимства, добрососедства Новруз-байрам имеет особое значение в укреплении дружбы и взаимопонимания в обществе. Важно, что эти ценности бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Основанные на вечных идеалах милосердия, добра, заботы о ближнем, они и сегодня имеют непреходящее общечеловеческое значение.

Пусть новая весна будет ознаменована для Вас и для всего братского народа Вашей страны радостью и добрыми переменами!

Желаю Вам весеннего настроения, здоровья и всего самого наилучшего", - говорится в письме.