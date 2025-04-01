Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От имени Генерального секретариата ТЮРКСОЙ, Постоянного совета министров культуры тюркоязычных стран и от себя лично искренне поздравляю Ваше превосходительство и братский народ Азербайджана по случаю древнего праздника Новруз.

Дорогой праздник тюркских народов Новруз - это великий праздник культуры, символизирующий искренность, доброжелательность, дружбу и единство. Тема Новруза широко воспевается в песнях, фольклоре, ашугских песнях, национальных играх и уличных представлениях, живописи и кинопроизведениях наших братских народов.

В Азербайджане, являющемся древним тюркским краем, на протяжении веков этот праздник всегда считался самым дорогим, сохранялись богатые традиции Новруза, и сегодня благодаря заботе и поддержке Вашего превосходительства он продолжает широко отмечаться.

Международная организация ТЮРКСОЙ со дня основания широко представляет миру богатые национально-духовные ценности и традиции нашего культурного достояния - Новруза, организовывая различные мероприятия с участием видных деятелей культуры и мастеров искусств Азербайджана.

Еще раз поздравляю Ваше превосходительство, Ваших родных и братский народ Азербайджана с этим дорогим праздником, желаю Вам крепкого здоровья и счастья. Пусть Новруз принесет Вашей стране мир, благополучие и изобилие!"