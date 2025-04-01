Рашид Темрезов поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Глава Карачаево-Черкесской Республики Российской Федерации Рашид Темрезов направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

От имени многонационального народа Карачаево-Черкесии и от себя лично поздравляю Вас и всех мусульман солнечной Азербайджанской Республики с завершением священного месяца Рамадан и наступлением светлого праздника Ураза-байрам.

Уверен, что мусульмане Азербайджана с глубокой верой и достоинством прошли испытания Рамадана, стремясь к духовному очищению, самосовершенствованию и воплощению высоких идеалов. Этот священный месяц учит нас правильно расставлять приоритеты, становиться сильнее духом и укрепляться в убеждении, что главное в жизни - это милосердие, созидание, отзывчивость и взаимоуважение. Эти вечные ценности объединяют людей независимо от их национальности и вероисповедания.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, в этот великий праздник от всей души желаю Вам, Вашим близким и всем жителям Азербайджана крепкого здоровья, долголетия, счастья и процветания.

Пусть мир, благополучие и радость всегда сопровождают Ваш путь, а Азербайджан продолжает уверенно развиваться, сохраняя свои традиции и укрепляя дружбу между нашими народами".