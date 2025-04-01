Президента Аргентины заподозрили в денежных махинациях

Президент Аргентины Хавьер Милей, будучи конгрессменом в 2021-2023 годах, получал от $10 тыс. до $20 тыс. от бизнесменов, желающих поужинать с ним.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Издание подчеркивает, что предприниматели были готовы платить за налаживание связей с "восходящей звездой" аргентинской политики. Сам Милей рассматривал встречи как продолжение работы консультанта.

В интервью 2023 года Милей отмечал, что "его время дорого". Он подчеркивал, что не зарабатывает политикой.

"Если вы хотите поговорить со мной, платите", - говорил Милей.

В публикации отмечается, что политики имеют право заниматься другой деятельностью, например консультациями, однако такие выплаты без документов в некоторых случаях могут быть восприняты как взятка. Bloomberg утверждает, что бизнесмены платили Милею наличными, никаких записей о платежах не было.

В феврале Милей подарил миллиардеру, главе департамента эффективности правительства США (DOGE) Илону Маску бензопилу для "борьбы против бюрократии".

Кадры Маска с бензопилой быстро набрали популярность в социальных сетях. Сам президент Милей использовал бензопилу как символ своей избирательной кампании на прошедших выборах - аргентинский политик обещал "порезать" высокие государственные расходы и сократить бюрократический аппарат.