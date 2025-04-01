Президент Казахстана поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Рамазан
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю праздника Рамазан, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!
Сердечно поздравляю Вас и братский народ Азербайджана с великим праздником исламской уммы - Ораза айт.
Пусть единство наших народов возрастет, а наше счастье умножится в этот священный праздник, с которого начинается духовное очищение и всестороннее совершенствование человечества.
В эти священные дни, которые все мусульмане с нетерпением ждут и с большой радостью отмечают, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, огромного счастья и больших успехов в Вашей ответственной работе, а азербайджанскому народу - благополучия и процветания.
Пусть Аллах примет наши намерения и добрые дела, и пусть мы все благополучно дойдем от одного Рамазана к другому, из одного года в другой!
Счастливого праздника Ораза айт!" - говорится в письме.
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