В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация уникальной художественной композиции "Мое сердце принадлежит тебе" - ФОТО

С 1 апреля в Центре Гейдара Алиева демонстрируется еще одно известное произведение. Сегодня состоялась презентация работы итальянского скульптора Лоренцо Куинна "Мое сердце принадлежит тебе" (My heart is yours), созданной из изысканного богемского хрусталя и 6500-летнего дуба.