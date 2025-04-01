Посещена могила народного поэта Расула Рзы

По случаю 44-й годовщины со дня кончины народного поэта Расула Рзы руководство Союза писателей Азербайджана во главе с председателем структуры Анаром, члены семьи покойного, друзья и любители поэзии на Аллее почетного захоронения посетили могилу поэта.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в Музее азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, были возложены цветы к могиле народного поэта Расула Рзы и почтена его память.

Директор Музея, председатель Фонда Расула Рзы, академик Рафаэль Гусейнов рассказал о богатом творчестве незабвенного поэта и поделился воспоминаниями о нем. Он подчеркнул, что Расул Рза отличается своим словом, местом, индивидуальным творческим стилем и оригинальной манерой написания стихотворения в нашей литературе. В мае будет отмечаться 115-летие со дня рождения поэта. В каждом году, прошедшем без него, всегда не хватало личности поэта и его изречений. "Пока люди будут любить поэзию и уважать силу слова, память о Расуле Рзе будет жить вечно. Если мир не изменится до неузнаваемости, если старые человеческие привычки будут еще существовать, если род человеческий не будет полностью порабощен искусственным интеллектом, необходимость в Расуле Рзе и подобных ему обязательно будет существовать. На его могиле всегда будут цветы, любители поэзии Расула Рзы всегда будут помнить о нем", - отметил директор Музея азербайджанской литературы.