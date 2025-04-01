Президент Мальдив поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Президент Мальдивской Республики Мохаммед Муиззу поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю праздника Рамазан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени правительства и народа Мальдивской Республики передаем Вам, правительству и народу Азербайджана искренние поздравления по случаю священного праздника Рамазан.

Месяц Рамазан - это время духовного обновления, размышлений и единства, месяц, который вдохновляет людей на веру, сострадание и благодеяния. В то время, когда мы празднуем окончание этого священного месяца, пусть этот праздник еще больше укрепит нашу дружбу, сотрудничество, принесет мир, благополучие и процветание нашим странам.

Молю, чтобы Всевышний Аллах даровал бесконечное изобилие Вашему превосходительству и народу Азербайджана. В этот праздник Рамазан желаю Вам крепкого здоровья и постоянных успехов.

Также, пользуясь этой возможностью, призываю исламскую умму объединить усилия для облегчения страданий палестинцев на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, обеспечения справедливого и устойчивого решения вопроса самоопределения палестинского народа и создания независимого Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме".