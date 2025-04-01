Генеральный секретарь ОИС направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хисейн Брахим Таха направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство, господин Президент.

От себя лично и от имени Генерального секретариата и структур Организации исламского сотрудничества имею честь передать Вашему превосходительству наши искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю священного месяца Рамазан.

Молим Всевышнего Аллаха о постоянном прогрессе, процветании Азербайджанской Республики, спокойствии, безопасности и благополучии исламской уммы.

Ваше превосходительство, господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение к Вам".