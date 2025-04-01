https://news.day.az/politics/1741273.html Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Азербайджан 1 апреля Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Азербайджанскую Республику. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Азербайджан
1 апреля Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.
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