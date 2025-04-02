От Апрельских боев к славной победе!

Минуло 9 лет с начала Апрельских боев, ставших отправной точкой на пути к славной победе.

Как сообщает Day.Az, министерство обороны Азербайджана привело краткую информацию о ходе и историческом значении Апрельских боев.

Отмечается, что в ночь с 1 на 2 апреля 2016 года Азербайджанская армия в ответ на провокации вооруженных сил Армении провела успешную контр-наступательную операцию.

В результате адекватных ответных мер, предпринятых нашими подразделениями в течение 4 апрельских дней, противник потерпел тяжелое поражение, были освобождены более 2 тысяч гектаров Физулинского, Джебраильского и Агдеринского районов, оккупированных армянскими вооруженными формированиями, тысячи гектаров стратегически важной территории перешли под полный контроль Азербайджанской армии.

Славная победа в Апрельских боях, завоеванная благодаря беспримерному мужеству героических сынов Азербайджана, стала олицетворением силы и мощи азербайджанского солдата, продемонстрировав всему миру мощь нашего государства и народа, решимость и волю к победе азербайджанских военнослужащих.

Блестящая победа в Апрельских боях развенчала миф о непобедимости армянской армии, создававшийся Арменией на протяжении многих лет.

Несмотря на это, армянская сторона продолжала прибегать к провокациям в различных направлениях.

27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабные провокации вооруженных сил Армении по всей линии фронта, нанесение огневых ударов по позициям Азербайджанской армии и гражданским населенным пунктам началась контрнаступательная операция - 44-дневная Отечественная война.

Под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Азербайджанская армия одержала славную Победу в Отечественной войне и в последующих успешных боевых операциях. Благодаря одержанным победам, вписанным золотыми буквами в нашу историю, были полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет Азербайджана, мы отомстили за наших шехидов.

Успешная контрнаступательная операция, осуществленная доблестной Азербайджанской армией 9 лет назад - Апрельские бои всегда будут вспоминаться азербайджанским государством и народом как начало Великой Победы.