Япония готовится к мощному землетрясению и цунами

Япония готовится к мощнейшему землетрясению и цунами, в котором может погибнуть до 300 тысяч человек.

Как передает Day.Az, со ссылкой ена Reuters, власти Японии сообщают о высокой вероятности землетрясения магнитудой 8-9 в Нанкайском жёлобе с вероятностью 80%.

Согласно пессимистическому прогнозу после сильнейшей тряски на восточное побережье Японии обрушится цунами с волнами высотой более 30 метров. Ожидаемое властями землетрясение по своим последствиям станет самым разрушительным за последние годы, а согласно оценкам правительства, экономический ущерб может достичь $1,81 триллиона.