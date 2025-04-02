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Президент Ильхам Алиев о мирном договоре с Арменией: Каждый пункт такого исторического соглашения важен

Каждый пункт такого исторического соглашения важен. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на пресс-конференции с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, говоря о мирном договоре с Арменией. Новость обновляется