Хорошая новость для желающих купить квартиру в Баку

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана объявил о запуске нового предложения для граждан в рамках механизма аренды с правом выкупа. В продаже доступны 213 одно-, двух- и трехкомнатных полностью отремонтированных квартир в жилом комплексе, расположенном на улице Джафара Хандана в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные фонда, минимальный ежемесячный платеж за аренду начинается от 954 манатов.

Комплекс построен с использованием высококачественных строительных материалов и оснащен всеми необходимыми коммуникациями, такими как электроэнергия, газ и водоснабжение. Кроме того, на территории есть благоустроенные дворы, детские и спортивные площадки, а также подземная парковка. В непосредственной близости находятся детский сад, школа, автобусная остановка и станция метро "Дарнагюль".

Желающие могут начать выбирать квартиры с 8 апреля 2025 года. С полным списком доступных объектов можно ознакомиться по предоставленной ссылке.

Заявки на участие можно подавать через интегрированную с порталом e-gov.az Электронную ипотечную и кредитно-гарантийную систему. Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте www.mcgf.gov.az, а также на YouTube-канале фонда или по телефону 1549.