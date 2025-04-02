Пробки на ряде улиц и проспектов в Баку
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
2) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;
3) проспекте Гейдара Алиева (основная и второстепенная дороги), в направлении центра столицы;
4) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;
6) Тбилисском проспекте, от пересечения с улицей Измир, в направлении станции метро "20 Января";
7) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
8) транспортной развязке "20 Января";
9) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
10) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января".
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