Пробки на ряде улиц и проспектов в Баку

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

2) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы;

3) проспекте Гейдара Алиева (основная и второстепенная дороги), в направлении центра столицы;

4) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

5) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;

6) Тбилисском проспекте, от пересечения с улицей Измир, в направлении станции метро "20 Января";

7) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

8) транспортной развязке "20 Января";

9) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января".