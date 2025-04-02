Хорошая новость для пользователей "BakıKart" - НОВШЕСТВА
В Азербайджане активировано мобильное приложение BakıKart.
Как сообщает Day.Az, сумма, которая была на балансе пользователей - возвращена.
Мобильное приложение BakıKart - это приложение, предназначенное для людей, пользующихся общественным транспортом в городе Баку и его окрестностях.
Это приложение дает пользователям возможность управлять балансом BakıKart, пользоваться услугами оплаты картой.
BakıKart представляет собой электронную платежную систему, используемую в автобусах и метро города Баку.
Основные особенности мобильного приложения BakıKart:
- пополнение карты: пополнить баланс BakıKart онлайн можно через мобильное приложение. Это позволяет увеличить баланс карты без использования наличных денег.
- история загрузок: приложение содержит информацию об истории загрузок пользователя.
- транспортные платежи: с помощью QR-билетов, приобретенных в приложении BakıKart, пользователи могут легко совершать платежи в транспортных средствах (метро, автобус).
- доступный интерфейс: приложение обеспечивает удобство использования пользователей благодаря интуитивно понятному и простому интерфейсу.
Мобильное приложение BakıKart доступно как на платформах Android, так и на iOS.
Приложение помогает сделать транспортную систему более эффективной и современной, позволяя пользователям экономить время и энергию.
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