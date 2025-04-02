https://news.day.az/officialchronicle/1741387.html Президент Ильхам Алиев: У Азербайджана очень большие планы в сфере возобновляемой энергии Мы намерены к 2030 году с помощью иностранных инвесторов довести мощности производства возобновляемой энергетики до 6 гигаватт.
Президент Ильхам Алиев: У Азербайджана очень большие планы в сфере возобновляемой энергии
В сфере возобновляемой энергии, где немецкие компании обладают огромным опытом, у Азербайджана также есть очень большая программа и планы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на пресс-конференции с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
"Мы намерены к 2030 году за счет инвестиций иностранных инвесторов довести производственную мощность возобновляемых источников энергии до 6 гигаватт, и это вполне реально. Часть этого объема будет экспортироваться в Европу", - подчеркнул глава государства.
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