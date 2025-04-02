https://news.day.az/officialchronicle/1741340.html В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Германии 2 апреля в Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Германии
2 апреля в Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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