https://news.day.az/society/1741589.html На ряде территорий Баку не будет газа В Хазарском и Сураханском районах Баку будут перебои в газоснабжении. Как передает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз", в связи с ремонтными работами на магистральном газопроводе "Забрат-Бузовна-Тюркан" 3 апреля с 09:00 будет приостановлена подача газа в поселке Бина (участок 11H), Амирджан (ул.
На ряде территорий Баку не будет газа
В Хазарском и Сураханском районах Баку будут перебои в газоснабжении.
Как передает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз", в связи с ремонтными работами на магистральном газопроводе "Забрат-Бузовна-Тюркан" 3 апреля с 09:00 будет приостановлена подача газа в поселке Бина (участок 11H), Амирджан (ул. А.Рзаева), а также массивах "Мардакян Баглары", "Станция-Гала" и "Мардакян Йени Яшайыш".
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