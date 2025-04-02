https://news.day.az/society/1741589.html

На ряде территорий Баку не будет газа

В Хазарском и Сураханском районах Баку будут перебои в газоснабжении. Как передает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз", в связи с ремонтными работами на магистральном газопроводе "Забрат-Бузовна-Тюркан" 3 апреля с 09:00 будет приостановлена подача газа в поселке Бина (участок 11H), Амирджан (ул.