В Азербайджане утверждены верхние и нижние пределы цен на ряд лекарств.

Об этом Day.Az сообщили в Тарифном совете (ТС).

На состоявшемся сегодня заседании ТС было принято решение о корректировке тарифов на экспертные услуги, связанные с документами по фармнадзору, которые предоставляются после государственной регистрации лекарственного средства.

Кроме6 того, был утвержден верхний предел цен на 187 новых зарегистрированных лекарственных средств, снижен верхний предел цен на 8 лекарственных средств, в целях обеспечения бесперебойного снабжения лекарствами внесены изменения в верхний предел цен на 46 лекарственных средств в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Кабинета министров от 3 июня 2015 года № 209, и Инструкцией, утвержденной решением Тарифного (ценового) совета от 21 июля 2015 года.

С полным перечнем лекарственных средств с утвержденными верхними пределами цен с учетом торгового наименования, лекарственной формы, наименования действующего вещества, дозировки, коммерческой упаковки, количества и страны-производителя можно ознакомиться в разделе "Лекарственные средства" (http://tariff.gov.az/documents/DVA.pdf) на сайте Тарифного (ценового) совета (www.tariff.gov.az).

Решение вступает в силу с 5 апреля 2025 года.