Совет по прессе прокомментировал случаи несоблюдения культуры в телепространстве

В последнее время в азербайджанском телепространстве участились случаи нарушения стандартов культуры вещания и этических норм, что стало заметным в эфире телеканала "Kanal S".

Как передает Day.Az, об этом заявила Комиссия по этике Совета по прессе в связи с инцидентом, произошедшим в одной из передач на указанном канале.

"Ведущий программы является журналистом, и поэтому он должен соблюдать определенные правила: избегать агрессивного стиля общения, не повышать голос, быть внимательным к своей мимике и жестам, придерживаться конкретности, не использовать раздражающих выражений, не высказывать чрезмерно личные мнения, проявлять уважение и вежливость к собеседникам, избегать осуждающей или обвинительной позиции.

К сожалению, ведущая Нигяр Фархад пренебрегла этими нормами. Ее неподобающий стиль общения и поведение, противоречащие общепринятым ценностям, вызвали широкий общественный резонанс, недовольство и даже возмущение.

В связи с этим Комиссия по этике осуждает произошедшее на телеканале "Kanal S" и призывает руководство канала предпринять меры, чтобы подобные инциденты не повторялись".