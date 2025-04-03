В Гяндже приостановлена работа опасных аттракционов - ВИДЕО
Агентство государственного надзора за безопасностью работ в промышленности и горнодобывающем секторе Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать необходимые меры для обеспечения безопасности в промышленности и горнодобывающих работах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, инспекторы Агентства провели плановую проверку принадлежащих частному предпринимателю Мамедову Эльнуру Джафар оглу аттракционов, расположенных в парке поселка Ени Гянджа в городе Гянджа.
В ходе проверки были выявлены нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью людей.
Эксплуатация 20 аттракционов была приостановлена сотрудниками Агентства. Один экземпляр составленного акта о выявленных нарушениях передан владельцу для их устранения.
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