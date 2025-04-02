Актоты Раимкулова поздравила Президента Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова направила Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо по случаю праздника Рамазан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

От имени Фонда тюркской культуры и наследия и от себя лично сердечно поздравляю Вас и членов Вашей семьи со священным праздником Рамазан, который имеет исключительную ценность в календаре всех мусульман, в том числе тюркского мира.

Ваши исторические заслуги во имя единства тюркского и исламского мира и развития страны с первого дня Вашего руководства Азербайджанской Республикой и по сей день всегда получают высокую оценку.

Созданный по Вашей инициативе Фонд тюркской культуры и наследия пропагандирует в мире тюркско-мусульманские историко-культурные ценности, гуманистические принципы и реализует необходимые меры в этом направлении.

Сегодня на освобожденных от оккупации азербайджанских землях восстанавливаются историко-культурные, религиозные памятники, в том числе мечети, храмы и церкви. Гуманные шаги по восстановлению разрушенных религиозных памятников Азербайджана в нашем родном Карабахе, в нашей дорогой Шуше, запечатлены на ярких страницах современной мировой истории, прежде всего, как Ваше высокое почтение к историко-религиозным, культурным ценностям мусульманского и тюркского мира.

Под Вашим руководством Азербайджанское государство, неуклонно идущее по пути стремительного развития, великолепно представляет человечеству мультикультурные ценности как политическую реальность, создавая уникальный в мире пример защиты людьми религиозных ценностей на основе взаимного уважения.

Уважаемый господин Президент, еще раз сердечно поздравляю Вас и членов Вашей семьи со священным праздником Рамазан.

Пусть Всемогущий Аллах дарует Азербайджану еще больший прогресс, изобилие и устойчивый мир под Вашим руководством", - говорится в письме.