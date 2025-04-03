https://news.day.az/sport/1741780.html Сборная Азербайджана опустилась в рейтинге ФИФА Объявлен рейтинг национальных сборных ФИФА. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана по футболу занимает 119-е место в первой таблице 2025 года. У нашей команды 1150,64 очка. Подопечные Фернанду Сантуша опустились на 2 позиции по сравнению с предыдущим списком. Наша команда потеряла 8,06 балла.
Сборная Азербайджана опустилась в рейтинге ФИФА
Объявлен рейтинг национальных сборных ФИФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана по футболу занимает 119-е место в первой таблице 2025 года.
У нашей команды 1150,64 очка. Подопечные Фернанду Сантуша опустились на 2 позиции по сравнению с предыдущим списком. Наша команда потеряла 8,06 балла.
Причиной стали товарищеские матчи, проведенные в марте. Наша национальная сборная проиграла дома Гаити 0:3 и Беларуси 0:2.
Отметим, что список возглавляет Аргентина (1886,16).
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