Сборная Азербайджана опустилась в рейтинге ФИФА

Объявлен рейтинг национальных сборных ФИФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана по футболу занимает 119-е место в первой таблице 2025 года.

У нашей команды 1150,64 очка. Подопечные Фернанду Сантуша опустились на 2 позиции по сравнению с предыдущим списком. Наша команда потеряла 8,06 балла.

Причиной стали товарищеские матчи, проведенные в марте. Наша национальная сборная проиграла дома Гаити 0:3 и Беларуси 0:2.

Отметим, что список возглавляет Аргентина (1886,16).