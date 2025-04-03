Немцы в Азербайджане: короткая, но яркая история

Автор: Лейла Таривердиева

История немцев Азербайджана - не такая давняя, но этот народ успел за сто с хвостиком лет оставить свой неизгладимый след в истории республики. Немецкое наследие - это немалый вклад в развитие горнодобывающей индустрии и виноделия, это аккуратные дома и улицы, обогатившие архитектуру ряда городов страны, сохранившиеся до наших дней железнодорожные мосты (хоть и без железных дорог уже). Азербайджан стал для тысяч немцев вторым домом, а потомки первых переселенцев считали эту землю своей родиной.

Находившийся 2 апреля в Баку с визитом Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая с заявлением для прессы, отметил, что очень важно обратиться к нашей истории, поскольку исторические связи очень важны для понимания текущих отношений между странами. "Многие немцы жили в Азербайджане", - сказал высокий гость.

В 2017 году в Азербайджане широко отметили 200-летие создания немецких поселений на азербайджанской земле. В августе 2016 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О 200-летии создания немецких поселений на Южном Кавказе". В документе отмечалось, что утвердившаяся в Азербайджане на протяжении столетий толерантная среда создала благоприятную почву для налаживания глубоких контактов между немецкими эмигрантами с первых времен их переселения сюда в начале XIX века и местным населением. Хотя в период Второй Мировой войны они вынуждены были покинуть эти места, где были расселены и с которыми сроднились, азербайджанский народ, продемонстрировав приверженность своей мультикультуральной природе, на должном уровне сохранил оставленное ими после себя историко-культурное наследие. Взаимное уважение и почтение к национальным ценностям друг друга являются главной особенностью, характеризующей культурные связи азербайджанского и немецкого народов.

Интересный факт - в парламенте Азербайджанской Демократической Республики за немецким меньшинством было зарезервировано одно место. Мандат получил бакинский инженер Лоренц Кун. 9 июня 1919 года отмечалось столетие переселения немцев в Азербайджан. Выступая по этому поводу в парламенте, Кун заявил: "Ни разу не были нарушены самые искренние добрососедские отношения; немцы АДР спокойно смотрят в свое будущее, твердо веря в сохранение собственной национальной самобытности и продолжение мирной трудовой жизни, работая на пользу и процветание свободного Азербайджана".

К сожалению, жизнь распорядилась по-своему. С началом Второй мировой войны немецкое население Азербайджана подверглось депортации в Казахстан...

Анненфельд, Еленендорф, Георгсфельд, Грюнфельд, Эйгенфельд, Траубенфельд... Этих названий на карте уже нет, но они вписаны в историю Азербайджана. И хотя Анненфельд сегодня называется Шамкиром, а Еленендорф - Гейгелем, эти города хранят память о своих основателях.

В начале XIX века положение крестьян в Германии было не из лучших, и многие семьи выбрали путь переселения в другие страны в поисках работы и хлеба, в частности в Россию. Немецкий народ, как известно, трудолюбив, и на азербайджанской земле таланты немцев смогли воплотиться вовсю.

В 1816-1818 годах подданные короля Вюртемберга Фридрих I отправились на поиски Земли обетованной и, в конце концов, нашли ее на Кавказе.

Прибыли немцы в Елисаветполь (Гянджа) в холодные декабрьские дни 1818 года. Как указывают историки, местные жители приняли их в свои дома, помогли пережить холода, проявив гостеприимство. Местные крестьяне отнеслись к "пришельцам" доброжелательно. Несмотря на все различия в религии и культуре, между колонистами и азербайджанцами впоследствии установились тесные экономические и культурные связи. Новые поколения росли в спокойной обстановке, пользуясь традиционной веротерпимостью коренного населения.

С наступлением весны немецкие переселенцы голыми руками, без инструментов начали работать на выделенной им земле, закладывали сады и огороды, строили дома и фабрики. Нынешний Гейгель был основан как Еленендорф переселенцами из Германии, бежавшими на Кавказ от хаоса, царившего на их родине в эпоху наполеоновских войн. Первая группа из 1 400 переселенцев из Кельна прибыла в село Ханархлы (ныне город Гейгель), поселились на пяти улицах и через год переселенцы основали город, назвав его Еленендорф. Год за годом они высаживали на своей новой родине виноградники, и к началу 1860-х годов один из поселенцев, Кристофер Форер основал первую в Азербайджане полноценную коммерческую винодельческую компанию. Именно с создания Еленендорфской винодельни началась винодельческая промышленность в Азербайджане.

С именами братьев Форер и Гуммель связано становление и развитие крупной винодельческой промышленности в Азербайджане, внедрение в нее самой прогрессивной в то время технологии. Еленендорф, а затем и другие немецкие общины превратились в крупные винодельческие центры не только Азербайджана, но и Кавказа в целом. Вина и другие изделия, производимые винодельческими фирмами братьев Форер и Гуммель, товариществом еленендорфских виноградарей и виноделов "Конкордия" с начала XX в. конкурировали с известными зарубежными марками и продавались по всей России и в другие страны.

Заложенные немецкими виноделами традиции живут по сей день. ОАО "Гейгельский винный завод" продолжает и сегодня высоко держать марку своих основателей, заложивших его фундамент в 1860 году. Это одно из старейших винодельческих предприятий на Южном Кавказе. В советский период "Конкордия" владела 183 магазинами по всему СССР. В 1980-е годы предприятие занимало третье место в Советском Союзе по объему производства бренди и вина. Продукция гейгельского завода неоднократно побеждала на престижных международных конкурсах. Гейгельский завод доказал, что успех и качество есть там, где имеются традиции. А традиции, заложенные немецкими виноделами, очень прочны.

Но вернемся в позапрошлый век. Немецкая община быстро росла. Рождаемость в этих общинах более чем в четыре раза превосходила смертность. И вскоре начали появляться новые поселения - Георгсфельд (поселок Чинарлы в Шамкире), Алексеевка, Гринфельд (село Гасансу в Агстафе), Эйгенфельд (село Ирмашлы в Шамкире), Траубенфельд (город Товуз), Елизаветинка (город Агстафа). В 1903 году в дома Еленендорфа были подведены водопроводные линии, электрическое освещение, телефонная связь. Впервые стенной телефонный аппарат Эриксона (с протяженностью сети 20 верст) появился в доме предпринимателя Христофора Форера.

Немцы оказали заметное влияние на появление и развитие на Кавказе некоторых отраслей хозяйства и промышленности, способствовали распространению здесь новых или усовершенствованных орудий труда и передовых методов хозяйствования. Так, имена братьев Сименс навсегда запечатлены в истории горнодобывающей индустрии Азербайджана.

Значительный пласт истории индустриального всплеска в этой части Российской империи в XIX и начале XX веков связан с немецкой компанией Siemens. И хотя компания накануне советизации Азербайджана ушла с Кавказа, сегодня она продолжает сотрудничество с нашей страной в других областях. Так, в ноябре прошлого года азербайджанская SOCAR Green, Siemens Energy и Nobel Energy подписали меморандум о взаимопонимании по разработке проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Это новая сфера для Siemens в Азербайджане. В горнодобывающей индустрии страны немецкая компания больше не задействована, однако ее наследие, привнесенные ею технологии и новшества сыграли свою роль в развитии отрасли.

Первым из братьев Сименс в Баку приехал Вальтер. Фирма начала приобретать небольшие нефтяные месторождения. Согласно архивным документам, в 1869 году компания имела 3 скважины, а в 1881-м - уже 270. Кроме того, был построен нефтеперегонный завод. Но все изменилось, когда младшему Сименсу удалось заманить на Кавказ старшего - Вернера, основателя компании. В первый приезд Вернера Сименса ему показали гедабекские медные рудники. После поездки он немедленно распорядился приобрести рудники и начать строить медеплавильный завод. Само месторождение было открыто в 1850-х годах братьями Меховыми, греками-выходцами из Турции. Однако прежние хозяева не смогли наладить работу, и до приобретения рудника Сименсами он оставался заброшенным.

Предприятие и рудник Сименсов стали, по сути, первым индустриальным районом на Кавказе. 25 августа 1865 года завод Сименсов заработал и вскоре его уже называли одним из самых передовых в мире. Применявшимися там технологиями он обошел аналогичные предприятия других стран. В 1900 году на долю предприятий Сименсов приходилось около 35 процентов общероссийского и около 70 - общекавказского производства меди. Этот успех был достигнут не только благодаря богатствам азербайджанской земли, но и применявшимся на рудниках и заводах братьев Сименс новым технологиям. Гедабекский и открывшийся следом за ним Галакентский медеплавильные заводы не имели себе равных в Российской империи, опережая все действующие предприятия по техническому оснащению, организации производства, качеству конечной продукции и применявшимся ноу-хау. Вскоре сюда провели телеграфную линию и проложили железную дорогу. Для железнодорожной линии было построено семь мостов. Некоторые сохранились до сих пор. В Гедабеке, который иностранцы за его современность и благоустроенность называли Гедабек-сити, на рудниках и заводах Сименсов имелось электрическое освещение, в то время как на улицах даже столицы Российской империи применялись только газовые и керосиновые лампы.

Нельзя не вспомнить и о роли Сименсов в электрификации нефтяной индустрии Баку. В 1901 году была построена электростанция в Биби-Эйбате. Станция работала на основе самых передовых по тем временам технологий. Через год была сдана еще одна электростанция, снабжавшая энергией промыслы Сабунчи.

Братьев Сименс помнят в Азербайджане. Так же, как здесь помнят Нобелей. Конечно, богатства азербайджанской земли принесли знаменитым кланам огромные доходы, но и те, и другие сыграли беспримерную роль в становлении и развитии промышленного Азербайджана. Имена братьев Сименс навсегда вписаны в его историю.

Мы не преувеличиваем, когда говорим, что немцы стали частью истории Азербайджана. Очень яркой и важной ее частью. И надеемся, что и в Германии помнят о том, что связывает их страну с азербайджанской землей.