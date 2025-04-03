https://news.day.az/society/1741660.html Вниманию желающих сыграть свадьбу - Цены изменились - ВИДЕО После месяца Рамазан в некоторых ресторанах изменились цены на свадебное меню. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ATV, в ряде ресторанов стоимость меню варьируется от 150 до 450 манатов. По словам граждан, такие цены не соответствуют их бюджету.
Вниманию желающих сыграть свадьбу - Цены изменились - ВИДЕО
После месяца Рамазан в некоторых ресторанах изменились цены на свадебное меню.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ATV, в ряде ресторанов стоимость меню варьируется от 150 до 450 манатов.
По словам граждан, такие цены не соответствуют их бюджету.
Социолог Рашад Асгаров отметил, что высокие цены на меню напрямую свидетельствуют о расточительстве.
Подробнее - в видеосюжете:
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