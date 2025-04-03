Вниманию желающих сыграть свадьбу

После месяца Рамазан в некоторых ресторанах изменились цены на свадебное меню.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ATV, в ряде ресторанов стоимость меню варьируется от 150 до 450 манатов.

По словам граждан, такие цены не соответствуют их бюджету.

Социолог Рашад Асгаров отметил, что высокие цены на меню напрямую свидетельствуют о расточительстве.

Подробнее - в видеосюжете: