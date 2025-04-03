Министр энергетики Молдовы посетит Азербайджан

Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгету посетит Азербайджан, передает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство энергетики страны.

Как сообщается, он примет участие в 11-м Министерском заседании Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м Министерском заседании Консультативного совета по зеленой энергии, которые состоятся 4 апреля в Баку.

"Эти мероприятия соберут министров и высокопоставленных представителей стран-участниц и партнеров по Южному газовому коридору, руководителей крупнейших энергетических компаний, а также представителей международных финансовых институтов. В ходе заседаний на высоком уровне будут обсуждаться вопросы обеспечения стабильных и надежных поставок энергии, а также ключевые вызовы в глобальной энергетической сфере", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, в Баку министр Дорин Жунгету проведет переговоры с европейским комиссаром по энергетике и жилищному строительству Даном Йоргенсеном и министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым. В центре обсуждений будут находиться вопросы региональной энергетической безопасности, эффективного энергетического сотрудничества и развития сектора возобновляемых источников энергии.

Отметим, что Южный газовый коридор (ЮГК) транспортирует природный газ из Каспийского региона в Европу.

ЮГК включает три основные трубопроводные системы: Южно-Кавказский газопровод (SCP), Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP). Начальная пропускная способность коридора составляет 10 миллиардов кубометров в год с возможностью увеличения до 20 миллиардов кубометров.